В Ростовской области из больницы ночью 2 августа пропала 58-летняя женщина

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В Ростовской области пропала 58-летняя женщина. Марина Дзюба ушла из больницы в Шахтах в ночь на 2 августа.В ночь на 2 августа пациентка, проходившая курс лечения от воспаления легких в терапевтическом стационаре, самовольно покинула больницу. Судя по оставленной в палате обуви, скорее всего, женщина ушла из медицинского учреждения босиком. На ней были надеты футболка и шорты с ярким рисунком.Согласно информации, предоставленной близкими, у Марины Николаевны наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Как сообщает новостной ресурс «К вашим услугам», супруг исчезнувшей женщины находится в полном замешательстве и не знает, как поступить в сложившейся ситуации.- Я впервые сталкиваюсь с подобным, терять близкого человека – это не то, что происходит со мной каждый день. Я просто не представляю, что мне делать и куда обращаться за помощью. Она – мой единственный родной человек, – поделился мужчина.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Марины Дзюбы, просят сообщить по номеру телефона: +7-904-503-27-31.