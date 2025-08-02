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Сбежавшую ночью из больницы босиком 58-летнюю жительницу Шахт нашли живой

Сбежавшую ночью из больницы босиком 58-летнюю жительницу Шахт нашли живой

В Ростовской области благополучно обнаружили женщину, которая в ночное время самовольно покинула больницу, не надев обувь. Информацию об этом распространил новостной ресурс «К вашим услугам».

Как известно, Марина Дзюба покинула стены медицинского учреждения ночью, 2 августа. Из-за того, что её спортивная обувь осталась в больничной палате, она ушла босиком.

Супруг исчезнувшей пребывал в состоянии замешательства и не представлял, что предпринять. Тем не менее, днем того же дня Марину нашли в добром здравии.

Согласно рассказу её мужа, женщину заметили в окрестностях Шахтинского вокзала. Оттуда она самостоятельно дошла до барахолки, где работает вместе с мужем.
Фото: Соцсети
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