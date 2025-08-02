В Ростовской области в результате атаки БПЛА в ночь на 2 августа погиб мужчина

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В ночь на 2 августа Ростовская область подверглась удару с использованием беспилотных летательных аппаратов, что привело к гибели человека. Информацию об этом предоставил временно исполняющий обязанности губернатора, Юрий Слюсарь.Согласно его заявлению, прошедшей ночью на донской регион была совершена масштабная атака дронов. Силами обороны была успешно отражена эта воздушная агрессия, в результате чего беспилотники были ликвидированы над территориями Каменска-Шахтинского, Белой Калитвы, Красносулинского, Каменского, Тарасовского, Чертковского и Верхнедонского районов.В поселке Углеродовском Красносулинского района произошло возгорание одного из зданий на территории предприятия, пожар был ликвидирован.- К сожалению, не удалось избежать трагических последствий - погиб сотрудник, осуществлявший охрану объекта. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего, - сообщил глава региона.