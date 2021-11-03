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В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 72 ребенка

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 72 ребенка
В Ростовской области выявили сотни новых случаев заражения коронавирусом. За сутки с 7 по 8 ноября диагноз подтвердился у 649 человек. Из них 72 - несовершеннолетние (12,6% заболевших).

Лидирующую позицию по количеству пациентов с COVID-19 по-прежнему занимает молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 226 человек, что составляет 34,8%. Немного меньше инфицированных появились среди людей от 46 до 65 лет - 202 человека, или 31,1%.

Борьбу с опасным вирусом начали и пенсионеры. По информации регионального правительства, в числе зараженных оказались 105 человек от 66 до 75 лет. Это составляет 16,2% всех зараженных. Также COVID-19 заболели пожилые жители региона старше 80 лет - 34 человека (5,3%).

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 161 244 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако врачам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. 7 963 человека скончались от тяжелых последствий, вызванными опасным вирусом.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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