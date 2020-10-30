Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 310 человек

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 310 человек
В донском регионе более 31,5 тысячи человек заболели коронавирусом. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 3 ноября в Ростовской области коронавирус подхватили 31 558 человек. Из них за минувшие сутки опасной инфекцией заразились 310 дончан.

Ситуация по новой инфекции в Ростовской области по-прежнему критическая. Несмотря на то, что на Дону разворачивают все больше ковидных коек, мест все равно не хватает.

Кроме того, за последние 24 часа от вируса скончались 14 человек. Всего за период пандемии жертвами коронавируса стали 869 человек. По данным последних двух недель, в регионе от COVID-19 ежедневно умирают не менее 11 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.