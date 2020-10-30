В Ростовской области коронавирус выявили еще у 310 человек

В донском регионе более 31,5 тысячи человек заболели коронавирусом. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 3 ноября в Ростовской области коронавирус подхватили 31 558 человек. Из них за минувшие сутки опасной инфекцией заразились 310 дончан.Ситуация по новой инфекции в Ростовской области по-прежнему критическая. Несмотря на то, что на Дону разворачивают все больше ковидных коек, мест все равно не хватает.Кроме того, за последние 24 часа от вируса скончались 14 человек. Всего за период пандемии жертвами коронавируса стали 869 человек. По данным последних двух недель, в регионе от COVID-19 ежедневно умирают не менее 11 человек.