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В Ростовской области коронавирус выявили еще у 316 человек

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 316 человек
В донском регионе количество зараженных коронавирусом превысило 31 тысячу человек. Об этом 2 ноября сообщило региональное правительство.

За минувшие сутки инфекцию подхватили 316 дончан. Всего за период пандемии врачи зафиксировали 31 248 случаев заболевания COVID-19. Ежедневное число зараженных вторую неделю составляет не менее 300 человек.

Кроме того, каждый день от инфекции умирают более 10 человек. Так, 855 жителей Ростовской области не смогли справиться с новым вирусом. Из них 11 человек скончались за последние 24 часа.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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