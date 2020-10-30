В Ростовской области коронавирус выявили еще у 316 человек

В донском регионе количество зараженных коронавирусом превысило 31 тысячу человек. Об этом 2 ноября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки инфекцию подхватили 316 дончан. Всего за период пандемии врачи зафиксировали 31 248 случаев заболевания COVID-19. Ежедневное число зараженных вторую неделю составляет не менее 300 человек.Кроме того, каждый день от инфекции умирают более 10 человек. Так, 855 жителей Ростовской области не смогли справиться с новым вирусом. Из них 11 человек скончались за последние 24 часа.