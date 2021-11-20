В Ростовской области коэффициент заболеваемости остается на высоком уровне

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается на высокой отметке. По данным на 23 ноября, этот показатель держится на единице. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового. Несмотря на стабильность значения коэффициента, число зараженных с каждым днем продолжает расти.За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 650 жителей региона. Всего с начала пандемии заболели 171 003 человека. Из них 8 465 не смогли побороть опасный вирус. По информации регионального правительства, умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.Показатель зараженных коронавирусом увеличился на 15 единиц и достиг 4 069 на 100 тысяч населения.