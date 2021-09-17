Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на отметке 0,98

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области держится на прежней отметке. По данным на 21 сентября, он равен 0,98. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового человека.Несмотря на стабильность этого показателя, в донском регионе с каждым днем выявляют все больше новых пациентов с COVID-19. За последние 24 часа медики зафиксировали 469 заболевших. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 134 299 человек. По информации регионального правительства, большинство из них уже выздоровели. Однако побороть опасную болезнь удалось не всем. Вирус забрал жизни 6 562 пациентов ковидных госпиталей.Показатель заболеваемости COVID-19 при этом также не прекращает расти. За минувшие сутки он увеличился на восемь единиц и стал равен 3 196 на 100 тысяч населения.