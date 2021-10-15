Коэффициент распространения коронавируса на Дону вырос до 1,07

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова начал расти. За сутки с 17 по 18 октября он увеличился до 1,07. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить более одного здорового жителя региона. Показатель заболеваемости на Дону также не перестает расти. Он достиг значения 3 531 на 100 тысяч населения.С каждым днем в области медики выявляют все больше случаев инфицирования COVID-19. За минувшие 24 часа число зараженных пополнили 586 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 148 234 человек. Из них 7 329 не смогли побороть опасный вирус. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.