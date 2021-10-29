Показатель заболеваемости в Ростовской области вырос до 3 733

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 продолжает расти. За сутки с 31 октября по 1 ноября он увеличился на 16 единиц и стал равен 3 733 на 100 тысяч населения.Увеличилось и количество инфицированных жителей региона. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 635 человек, а общее число зараженных достигло 156 717. Из них 7 778 не смогли побороть вирус. По информации областного правительства, 32 из них скончались за прошедшие сутки. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.Коэффициент распространения инфекции при этом остается на прежнем уровне. Он равен 1,04. Это значит, что ежедневно каждый человек с коронавирусом до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.