В Ростовской области коэффициент заболеваемости COVID-19 уже неделю сохраняется ниже единицы

В донском регионе коэффициент заболеваемости вирусом COVID-19 уже семь дней сохраняется ниже единицы. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 14 августа, коэффициент распространения коронавируса застопорился на цифре 0,98. При этом, показатель инфицированных на 100 тысяч жителей Дона продолжает увеличиваться — за прошедшие 24 часа цифра подскочила с 347 до 350.Напомним, коэффициент заболеваемости опасным вирусом является одним из важнейших факторов при снятии ограничительных мер. Сейчас Ростовская области находится на третьем этапе отмены карантинных запретов. С 3 августа разрешили работать аттракционам в парках и аквапаркам, расположенным на открытом воздухе. С 10 августа возобновили деятельность всех ресторанов и кафе. У дончан также появилась возможность посещать экскурсии.