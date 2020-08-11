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На Дону коэффициент распространения коронавируса почти неделю сохраняется ниже единицы

На Дону коэффициент распространения коронавируса почти неделю сохраняется ниже единицы
Почти неделю коэффициент распространения коронавирусной инфекции сохраняется ниже единицы в донском регионе. О данных на 13 августа сообщили в правительстве Ростовской области.

Показатель заразившихся на 100 тысяч населения Дона повысился с 345 до 347 за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции застопорился на показателе 0,98. Такая цифра держится на протяжении двух дней. Отметим, что показатель заболеваемости непосредственно влияет на переход к следующему этапу снятия ограничений.

Донской регион находится на третьем этапе отмены карантинных запретов, введенных из-за пандемии коронавируса. С 3 августа для жителей области стали доступны аквапарки, расположенные на открытом воздухе и аттракционы в зонах отдыха. С 10 августа разрешили посещать экскурсии группами не более 25 человек, а также возобновили деятельность всех предприятий общепита.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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