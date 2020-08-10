В Ростовской области немного снизился коэффициент заболеваемости COVID-19

Коэффициент заболеваемости вирусом COVID-19 за последние сутки в Ростовской области повысился с 0,99 до 0,98. Об этом сообщили в донском правительстве.По данным на 12 августа, немного вырос и показатель заразившихся коронавирусом на 100 тысяч населения региона. За прошедшие 24 часа он подскочил с 341 до 345. Отметим, что данные цифры, включая коэффициент распространения опасного вируса, являются одними из важнейших факторов при очередном снятии ограничительных мер.Сейчас Ростовская область находится на третьем этапе снятия карантинных запретов. С 3 августа разрешено работать аттракционам в парках и аквапаркам, размещенным на открытом воздухе. С 10 августа возобновили деятельность театров, кинотеатров и всех предприятий общепита, а также разрешили проводить экскурсии группами не более 25 человек.