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Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Ростовской области продолжает сохраняться чуть ниже единицы

Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Ростовской области продолжает сохраняться чуть ниже единицы
На Дону коэффициент распространения вируса COVID-19 продолжает сохраняться чуть ниже единицы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным на 10 августа, показатель инфицированных коронавирусом на 100 тысяч населения Ростовской области подскочил с 335 до 338. При этом коэффициент заболеваемости опасным вирусом уже третьи сутки сохраняется на цифре 0,99. Стоит отметить, что если показатель повысится выше единицы, то есть риск возвращения региона к прежним карантинным запретам, таким как режим самоизоляции.

Ростовская область находится на втором этапе снятия ограничительных мер. С 3 августа в регионе разрешили работать аттракционам в парках и аквапаркам, размещенным на открытом воздухе. С 10 августа открылись все кафе и рестораны, а также театры и кинотеатры, с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, возобновили проведение экскурсий.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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