В Ростовской области коэффициент заболеваемости COVID-19 подскочил до единицы

Коэффициент заболеваемости вирусом COVID-19 за последние сутки подскочил до единицы в Ростовской области. О данных на 17 августа сообщили в региональном правительстве.Так, показатель инфицированных коронавирусом на 100 тысяч жителей Дона вырос с 357 до 360. Коэффициент распространения опасного вируса достиг единицы. До этого в течение девяти дней данная цифра была ниже (от 0,97 до 0,99). Преодоление отметки в единицу может поспособствовать возвращению на территорию региона карантинных запретов.Ростовская область находится на третьем этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. С 3 августа в регионе разрешили работать аттракционам в парках и аквапаркам, расположенным на открытом воздухе. С 10 августа возобновили проведение экскурсий группами не более 25 человек. Кроме того, заработали все предприятия общепита.