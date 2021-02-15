В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса упал до 0,94

В Ростовской области продолжает снижаться коэффициент распространения COVID-19. За сутки с 16 по 17 февраля он упал до 0,94 - минимальное значение за последние несколько месяцев.Снизилось и ежедневное число заболевших жителей донского региона. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 326 человек. Из них 126 (38,6%) - люди от 46 до 65 лет. Среди молодежи вирус выявили у 97 человек (29,7%). Диагноз подтвердился и у пенсионеров. Пациентами с COVID-19 стали 55 дончан от 66 до 79 лет (16,9%) и 24 (7,4%) - старше 80. Также инфекцию подхватили 24 несовершеннолетних.Всего с начала пандемии положительные тесты получили 69 683 человека. По информации областного правительства, 2 973 из них скончались от коронавируса. За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 19 человек от 60 до 94 лет. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.