Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снизился до 0,96

В Ростовской области продолжает снижаться коэффициент распространения COVID-19. За сутки со 2 по 3 февраля он упал до 0,96.Показатель заболеваемости инфекцией вырос на девять единиц и стал равен 1 542. Увеличилось и число заболевших. С начала пандемии вирус подхватили 64 803 жителя области. А за прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 366 человек. При этом ежедневное количество зараженных почти неделю идет на спад.Значительная часть новых заболевших - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории зафиксировали 170 случаев инфицирования. Среди молодежи от 18 до 45 лет COVID-19 заразились 97 дончан. Борьбу с коронавирусом начали 70 пенсионеров от 66 до 79 лет и 19 пожилых дончан старше 80. У 39 детей также подтвердился диагноз.За последние сутки от COVID-19 скончались 28 человек старше 64 лет: 13 мужчин и 15 женщин. Как сообщили в региональном правительстве, всего за период пандемии вирус забрал жизни 2 705 пациентов.