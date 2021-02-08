Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области упал до 0,96

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снова начал снижаться. За сутки с 9 по 10 февраля он упал до 0,96. Показатель заболеваемости инфекции составил 1 602.Количество зараженных дончан пополнили 349 человек. Большинство из них - люди от 46 до 65 лет (120 человек, или 34,4%). Немного меньше случаев инфицирования выявили среди молодежи от 18 до 45 лет - 112 человек (32,1%). Пациентами с COVID-19 стали 74 пенсионера от 66 до 79 лет (21,2%). Диагноз подтвердился у 24 несовершеннолетних (6,9%) и 19 дончан старше 80 лет (5,4%).Всего за период пандемии инфекцию обнаружили у 67 315 жителей Ростовской области. По информации регионального правительства, из них 2 857 пациентов с коронавирусом скончались. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 24 человек.