В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса держится выше единицы

В донском регионе коэффициент распространения коронавируса продолжает оставаться выше единицы. Об этом сообщает правительство Ростовской области.По данным за минувшие сутки, коэффициент составляет 1,05. Эта цифра продолжает оставаться на одном уровне уже несколько дней, что свидетельствует хоть и о стабильной, но не положительной ситуации. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 452,9.Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев отмечает, что коэффициент заболеваемости должен быть не выше единицы. В противном случае можно говорить о напряженной эпидемиологической обстановке в регионе.Продолжает расти и общее количество инфицированных в регионе. За последние сутки диагноз подтвердился у 160 человек, а общее число инфицированных превысило 19 тысяч человек. Жертв COVID-19 в Ростовской области насчитывается 403.