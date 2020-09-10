В Ростовской области коэффициент заболеваемости коронавирусом выше единицы

Коронавирус в Ростовской области держится выше единицы. Информация об этом содержится на сайте правительства Ростовской области.По данным на 12 сентября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей Ростовской области – 445,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.Как сообщал главный санврач Ростовской области, показатель выше единицы не является нормой. В нормальной эпидемиологической обстановке он должен быть либо равным единице либо меньше. Медики видят рост показателей в том, что люди не соблюдают меры защиты: не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.Напомним, на сегодняшний день в Ростовской области за сутки зафиксировали 159 случаев заражения новым коронавирусом.