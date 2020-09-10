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В Ростовской области коэффициент заболеваемости коронавирусом выше единицы

В Ростовской области коэффициент заболеваемости коронавирусом выше единицы
Коронавирус в Ростовской области держится выше единицы. Информация об этом содержится на сайте правительства Ростовской области.

По данным на 12 сентября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей Ростовской области – 445,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

Как сообщал главный санврач Ростовской области, показатель выше единицы не является нормой. В нормальной эпидемиологической обстановке он должен быть либо равным единице либо меньше. Медики видят рост показателей в том, что люди не соблюдают меры защиты: не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Напомним, на сегодняшний день в Ростовской области за сутки зафиксировали 159 случаев заражения новым коронавирусом.

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