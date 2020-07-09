На Дону коэффициент распространения коронавируса сохраняется на уровне выше единицы

В Ростовской области третий день подряд коэффициент распространения коронавируса (Rt) держится на уровне выше единицы.По данным Роспотребнадзора на 13 июля, показатель заболевших на 100 тысяч жителей равен 257,6. Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.Впервые за долгое время Rt поднялся выше единицы в Ростовской области в субботу 11 июля. Тогда показатель составил 1,01. В воскресенье коэффициент поднялся до 1,02.Напомним, главный санитарный врач области Евгений Ковалев во время брифинга пояснил, что Rt, превышающий единицу, не обязательно приведёт к возврату ограничений. По его словам, в районах области фиксируются разные показатели заболеваемости. Так, последние недели в районах регистрируются единичные случаи заболевания. В это же время в Ростове каждые сутки количество заболевших увеличивается на несколько десятков. Главный санврач отметил, ограничения могут вернуть только, если в целом по региону ситуация значительно ухудшится.Всего за последние сутки в Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 97 человек. По данным на 13 июля, в регионе зарегистрировано 10 823 случая заболевания.