Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится выше единицы
В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции держится выше единицы. Об этом сообщает правительство региона.
По данным на 17 июля? он составляет 1,02. Показатель инфицированных на 100 тысяч населения – 267.
За последние 24 часа коронавирус подтвердился еще у 97 дончан. Таким образом, число заболевших составляет 11 214.
17 июля губернатор Ростовской области сообщил об очередных послаблениях ограничительных мер. С 20 июля разрешат работу музеям, выставочным центрам, всем непродовольственным магазинам и досуговым клубам.