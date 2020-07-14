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Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится выше единицы

Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится выше единицы
В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции держится выше единицы. Об этом сообщает правительство региона.

По данным на 17 июля? он составляет 1,02. Показатель инфицированных на 100 тысяч населения – 267.

За последние 24 часа коронавирус подтвердился еще у 97 дончан. Таким образом, число заболевших составляет 11 214.

17 июля губернатор Ростовской области сообщил об очередных послаблениях ограничительных мер. С 20 июля разрешат работу музеям, выставочным центрам, всем непродовольственным магазинам и досуговым клубам.

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