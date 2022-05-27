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В Ростовской области коэффициент распространения достиг 0,81. Об этом сообщает региональное правительство. Это значит, что в среднем ежедневно каждый инфицированный может заразить одного здорового человека.Показатель заболеваемости опасным вирусом составляет 8956 на 100 тысяч населения. Значение показателя зависит от общего числа пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 376371 жителей региона, в том числе 106 за последние сутки.Ситуация в Ростовской области стабилизировалась. Из-ха этого власти смогли отменить часть ограничений. В частности, заведения общепита могут работать до утра. Масочный режим частично отменили.