Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова упал

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В Ростовской области продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса. За сутки с 25 по 26 мая он упал до 0,79. Это значит, что в среднем ежедневно каждый инфицированный может заразить одного здорового человека.Показатель заболеваемости опасным вирусом составляет 8 946 на 100 тысяч населения. Это на три единицы больше предыдущего дня. Значение показателя зависит от общего числа пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 375 947 жителей региона. Из них положительные результаты ПЦР-тестов получили 157 человек.Растет и число случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. За последние 24 часа инфекция забрала жизнь 89-летнего мужчины. Общее число людей, умерших от последствий коронавируса, составило 10 924 человека.