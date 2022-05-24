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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова упал

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова упал
В Ростовской области продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса. За сутки с 25 по 26 мая он упал до 0,79. Это значит, что в среднем ежедневно каждый инфицированный может заразить одного здорового человека.

Показатель заболеваемости опасным вирусом составляет 8 946 на 100 тысяч населения. Это на три единицы больше предыдущего дня. Значение показателя зависит от общего числа пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 375 947 жителей региона. Из них положительные результаты ПЦР-тестов получили 157 человек.

Растет и число случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. За последние 24 часа инфекция забрала жизнь 89-летнего мужчины. Общее число людей, умерших от последствий коронавируса, составило 10 924 человека.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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