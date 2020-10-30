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В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 держится на одном показателе

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 держится на одном показателе
На Дону коэффициент распространения коронавируса держится на одном уровне. Об этом 1 ноября сообщает региональное правительство.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей Ростовской области составил 736.

Коэффициент показывает, сколько человек может инфицировать один заболевший до изоляции. Однако показатель снижается, а количество новых зараженных все равно продолжает расти. За минувшие сутки в регионе опасную инфекцию подхватили 314 человек. Еще 11 дончан погибли.

В основном жертвами COVID-19 становятся люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. При этом коронавирус не щадит никого. Среди погибших есть 12-летний ребенок.

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