В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 держится на одном показателе

На Дону коэффициент распространения коронавируса держится на одном уровне. Об этом 1 ноября сообщает региональное правительство.Показатель заболевших на 100 тысяч жителей Ростовской области составил 736.Коэффициент показывает, сколько человек может инфицировать один заболевший до изоляции. Однако показатель снижается, а количество новых зараженных все равно продолжает расти. За минувшие сутки в регионе опасную инфекцию подхватили 314 человек. Еще 11 дончан погибли.В основном жертвами COVID-19 становятся люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. При этом коронавирус не щадит никого. Среди погибших есть 12-летний ребенок.