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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области держится на отметке 1,02

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области держится на отметке 1,02
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса перестал снижаться. Об этом 28 октября сообщило региональное правительство.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 713,8, что на 7 единиц больше значения предыдущего дня. Коэффициент распространения COVID-19 не изменился за сутки и остался на отметке 1,02.

При этом количество зараженных ежедневно пополняют не менее 300 дончан. За последние 24 часа в Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 312 человек. Всего за период пандемии врачи зафиксировали 29 995 случаев заболеваний COVID-19. Из них 805 жителей Дона не смогли побороть инфекцию.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус на Дону

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