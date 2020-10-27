Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области держится на отметке 1,02

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса перестал снижаться. Об этом 28 октября сообщило региональное правительство.Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 713,8, что на 7 единиц больше значения предыдущего дня. Коэффициент распространения COVID-19 не изменился за сутки и остался на отметке 1,02.При этом количество зараженных ежедневно пополняют не менее 300 дончан. За последние 24 часа в Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 312 человек. Всего за период пандемии врачи зафиксировали 29 995 случаев заболеваний COVID-19. Из них 805 жителей Дона не смогли побороть инфекцию.