В Ростовской области кладбища закрыли до 30 апреля
В Ростовской области запрет на посещение кладбищ введён до 30 апреля. Исключения составят только случаи, связанные с похоронами.
Соответствующие изменения внесены в постановление «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 14 апреля.
При этом даже во время процедуры погребения количество людей на церемонии должно быть ограничено.
- Исключения будут действовать для ограниченного круга лиц – супруга (супруги) умершего, а также его ближайших родственников, - пояснили в правительстве Ростовской области. - К последним отнесены родители, дети, братья и сёстры умершего.
Добавим, что запрет введён накануне православных праздников, когда верующие стремятся посетить места погребения своих близких, чтобы убрать на могилах. Кроме того, постановлением главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева от 11 апреля ограничивается проведение религиозных обрядов. Документ обязует руководителей религиозных организаций всех вероисповеданий не проводить церемоний с участием прихожан.
Несмотря на действующие ограничения, на прошедших выходных, когда православные отмечали Вербное воскресенье, десятки прихожан устремились в храмы. Однако в большинстве случаев, верующих разворачивали и отправляли домой дежурившие возле церквей полицейские. На Пасху храмы также будут закрыты. Священнослужители проведут богослужение без прихожан.