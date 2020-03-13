На Дону из-за коронавируса запретили проводить массовые мероприятия



В Ростовской области ввели ограничение на проведение массовых мероприятий. Запрет связан с распространением коронавирусной инфекции.



Об ограничении сообщили в правительстве региона 16 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Ростовской области главного санитарного врача Евгения Ковалева, на Дону случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день не зарегистрировано. Но учитывая ситуацию в других регионах, в том числе соседних, принято решение об ограничениях.



Согласно распоряжению главы региона в области устанавливается режим повышенной готовности. На время его действия запрещается проведение мероприятий с участием более 500 человек.



Добавим, что ряд донских вузов перешёл на дистанционное обучение.



Ранее в заведения общепита были направлены рекомендации, утвержденные Роспотребнадзором, по усилению профилактики инфекции.