На Дону из-за коронавируса запретили охоту и посещение лесов. Соответствующие изменения 5 апреля в распоряжение от 16 марта 2020 года о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внес губернатор Ростовской области.Запрет не касается профессиональной надзорной деятельности в этой сфере. Остальным лучше повременить с охотой и прогулками.Напомним, с 31 марта Ростовская область живет в режиме повышенной готовности и всеобщей самоизоляции. Жителям региона запрещено покидать свои дома, за исключением похода в ближайшие магазин, аптеку, прогулки с питомцем и посещения родственников старше 65 лет. Работающие горожане должны передвигаться по городу только со спецпропусками и документами, удостоверяющими личность.По состоянию на 5 апреля на Дону выявлено девять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Еще пять человек с предварительно положительным тестом ждут результатов повторных анализов. Под наблюдением находятся 4 290 человек. Из них в больницах только 38, остальные – в самоизоляции по месту жительства.