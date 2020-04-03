Госпитализацию и плановые приемы запретили в Ростовской области в период всеобщей самоизоляции

Губернатор Ростовской области 5 апреля внес изменения в распоряжение от 16 марта о введении режима повышенной готовности на территории региона и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В документе появилось несколько новых пунктов. В частности, запрет на проведение госпитализации и плановых приемов в больницах.Теперь лечь в стационар могут только пациенты, нуждающиеся в курсовой или программной терапии, вне зависимости от того, чем они больны. Рассчитывать на медицинскую помощь также можно, если возникло острое заболевание, обострилось хроническое или получена травма.Напомним, с 31 марта жителям Ростовской области запрещено покидать свои дома для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Можно только купить продукты и лекарства в ближайших магазине и аптеке, выгулять питомца, вынести мусор и навестить пожилых родственников. Горожане, трудящиеся в организациях с непрерывным циклом работы, могут передвигаться по своему населенному пункту только со специальными пропусками и документами, удостоверяющими личность.