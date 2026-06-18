Главе администрации Зернограда Ирине Полищук продлили меру пресечения до 17 августа

Фото: с сайта администрации Зерноградского городского поселения

Ирина Полищук, занимавшая пост главы администрации Зернограда, проведет в следственном изоляторе еще два месяца – до 17 августа включительно. Такое решение принято Зерноградским районным судом Ростовской области.По информации, предоставленной объединенной пресс-службой судов Ростовской области, постановлением суда от 17 июня 2026 года ходатайство прокурора Зерноградского района было удовлетворено. Мера пресечения в виде заключения под стражу для подсудимой Полищук продлена на два месяца.Напомним, Ирина Полищук была задержана около двух лет назад по подозрению в подлоге и превышении должностных полномочий. Позже по этим статьям было возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что чиновница распорядилась о проведении работ по грейдированию дорог щебнем, однако в официальных документах эти работы были заменены на более затратный ямочный ремонт.После проведения фиктивных работ, подрядной организации были перечислены бюджетные средства, несмотря на то, что соответствующие работы фактически не производились.Общий ущерб, причиненный бюджету в результате незаконных действий, по данным прокуратуры Ростовской области, превысил 1,6 миллиона рублей.На протяжении расследования и судебного процесса мера пресечения для Ирины Полищук неоднократно менялась: её отправляли в СИЗО, затем переводили под домашний арест, а позже – избирали запрет на совершение определенных действий. Последние изменения произошли на заседании суда 28 мая 2026 года, когда чиновницу вновь заключили под стражу.