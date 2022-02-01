Волонтеры подключились к поискам парня, пропавшего без вести в Ростовской области
К поискам 18-летнего парня, пропавшего без вести в Ростовской области, подключились волонтерские отряды. Дмитрий Золотов несколько дней не выходит на связь с родными.
Как сообщал Rostov.ru, парень живет в хуторе Грушевке Белокалитвинского района. Ранним утром 30 января он ушел из дома и с тех пор не вернулся. Родители и друзья не знают, куда Дима мог отправиться. В отчаянии они позвонили в полицию и написали заявление об исчезновении. Через несколько дней к поискам подключились волонтеры.
Рост пропавшего - около 170-175 сантиметров. У парня худощавое телосложение, серо-голубые глаза и короткие русые волосы. В носу - пирсинг. Он ушел из дома в зимней куртке, теплой коричневой толстовке, черных брюках и белых кроссовках. С собой у молодого человека был «Айфон 7».
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего парня, позвоните в полицию или по номерам: 8 (86383) 6-93-18, 6-92-24, 8(800)700-54-52.