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Волонтеры подключились к поискам парня, пропавшего без вести в Ростовской области

Волонтеры подключились к поискам парня, пропавшего без вести в Ростовской области
К поискам 18-летнего парня, пропавшего без вести в Ростовской области, подключились волонтерские отряды. Дмитрий Золотов несколько дней не выходит на связь с родными.

Как сообщал Rostov.ru, парень живет в хуторе Грушевке Белокалитвинского района. Ранним утром 30 января он ушел из дома и с тех пор не вернулся. Родители и друзья не знают, куда Дима мог отправиться. В отчаянии они позвонили в полицию и написали заявление об исчезновении. Через несколько дней к поискам подключились волонтеры.

Рост пропавшего - около 170-175 сантиметров. У парня худощавое телосложение, серо-голубые глаза и короткие русые волосы. В носу - пирсинг. Он ушел из дома в зимней куртке, теплой коричневой толстовке, черных брюках и белых кроссовках. С собой у молодого человека был «Айфон 7».

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего парня, позвоните в полицию или по номерам: 8 (86383) 6-93-18, 6-92-24, 8(800)700-54-52.
Фото: соцсети.
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Теги: пропал в Ростовской области

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