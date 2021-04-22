На Дону к поискам пропавшего 31-летнего мужчины подключились волонтеры
В Ростовской области волонтеры подключились к поискам 31-летнего мужчины. Роман Мамонов не выходит на связь с близкими третьи сутки.
Последний раз мужчину видели 24 апреля. В тот день дончанин ушел из дома в поселке Шолоховском Белокалитвинского района. С тех пор он так и не вернулся. Сожительница Романа не знала, куда отправился мужчина. Она написала заявление в полицию о его исчезновении. Через несколько дней к поискам подключились волонтеры.
На вид пропавшему около 30 лет. У него темно-русые волосы и голубые глаза. Рост Романа составляет 170-172 сантиметра. Из особых примет у мужчины шрам на голове и две татуировки: на левом предплечье - ангел, на ноге - гном.
В день исчезновения дончанин был одет в серую спортивную кофту, спортивные штаны такого же цвета, черную куртку с оранжевыми резинками и кроссовки.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Романа Мамонова, сообщите по номеру 112 или 8-951-538-08-20.