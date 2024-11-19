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В Ростовской области из-за угроз планируют учения по эвакуации и проверке убежищ

В Ростовской области из-за угроз планируют учения по эвакуации и проверке убежищ
В Ростовской области обсуждают вопросы укрепления и обороны региона. Информацию об этом сообщили в донском правительстве 19 ноября.

В последнее время участились атаки беспилотников на территорию Ростовской области. За месяц средствами противовоздушной обороны были уничтожены 55 беспилотников. Только за последние сутки на область было выпущено 11 дронов. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Один из беспилотников упал на трассу в Белокалитвинском районе, где произошел взрыв. Осколки беспилотника попали в припаркованную «ГАЗель», в которой находился водитель, ехавший из Волгограда. Мужчина получил ранение в живот.

Врио губернатора Юрий Слюсарь отметил, что близится непростой период и призвал серьезно отнестись к текущей обстановке.

Он поручил областному департаменту ГО и ЧС подготовить предложения по проведению тренировок по эвакуации и проверке убежищ.
Фото: Дондей
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