В Ростовской области из-за угроз планируют учения по эвакуации и проверке убежищ

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В Ростовской области обсуждают вопросы укрепления и обороны региона. Информацию об этом сообщили в донском правительстве 19 ноября.В последнее время участились атаки беспилотников на территорию Ростовской области. За месяц средствами противовоздушной обороны были уничтожены 55 беспилотников. Только за последние сутки на область было выпущено 11 дронов. К сожалению, не обошлось без пострадавших.Один из беспилотников упал на трассу в Белокалитвинском районе, где произошел взрыв. Осколки беспилотника попали в припаркованную «ГАЗель», в которой находился водитель, ехавший из Волгограда. Мужчина получил ранение в живот.Врио губернатора Юрий Слюсарь отметил, что близится непростой период и призвал серьезно отнестись к текущей обстановке.Он поручил областному департаменту ГО и ЧС подготовить предложения по проведению тренировок по эвакуации и проверке убежищ.