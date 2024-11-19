Житель Волгограда пострадал после падения беспилотника в Ростовской области

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В Ростовской области пострадал житель Волгограда после падения БПЛА. ЧП произошло в ночь на 19 ноября. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В Белокалитвинском районе во время падения беспилотника на трассе произошел взрыв. Рядом находился водитель «ГАЗели», который остановился на дороге, чтобы передохнуть. Автомобилист услышал хлопок и получил осколочное ранение.— На место выехали оперативно-спасательные службы, — добавил Юрий Слюсарь. — Пострадавшего жителя Волгограда госпитализировали.Также противовоздушная оборона зафиксировала и уничтожила беспилотник под Таганрогом. Обошлось без жертв.