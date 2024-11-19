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Житель Волгограда пострадал после падения беспилотника в Ростовской области

Житель Волгограда пострадал после падения беспилотника в Ростовской области
В Ростовской области пострадал житель Волгограда после падения БПЛА. ЧП произошло в ночь на 19 ноября. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В Белокалитвинском районе во время падения беспилотника на трассе произошел взрыв. Рядом находился водитель «ГАЗели», который остановился на дороге, чтобы передохнуть. Автомобилист услышал хлопок и получил осколочное ранение.

— На место выехали оперативно-спасательные службы, — добавил Юрий Слюсарь. — Пострадавшего жителя Волгограда госпитализировали.

Также противовоздушная оборона зафиксировала и уничтожила беспилотник под Таганрогом. Обошлось без жертв.
Фото: Дондей
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