Житель Волгограда пострадал после падения беспилотника в Ростовской области
В Ростовской области пострадал житель Волгограда после падения БПЛА. ЧП произошло в ночь на 19 ноября. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В Белокалитвинском районе во время падения беспилотника на трассе произошел взрыв. Рядом находился водитель «ГАЗели», который остановился на дороге, чтобы передохнуть. Автомобилист услышал хлопок и получил осколочное ранение.
— На место выехали оперативно-спасательные службы, — добавил Юрий Слюсарь. — Пострадавшего жителя Волгограда госпитализировали.
Также противовоздушная оборона зафиксировала и уничтожила беспилотник под Таганрогом. Обошлось без жертв.