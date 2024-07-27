Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Василий Голубев рассказал о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область

Василий Голубев рассказал о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область
На Ростовскую область в ночь на 27 июля была совершена новая атака дронов. Губернатор Василий Голубев сообщил о последствиях.
По словам главы области, ночью с помощью средств радиоэлектронной борьбы были перехвачены и уничтожены два беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящее время специалисты выясняют последствия на земле.

Напомним, что ранее в ходе атаки дронов в одном из домов в селе Несветай Мясниковского района были выбиты стекла. Пострадавших среди жителей не оказалось.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.