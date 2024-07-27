Василий Голубев рассказал о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область

Фото: Ростов ру.

На Ростовскую область в ночь на 27 июля была совершена новая атака дронов. Губернатор Василий Голубев сообщил о последствиях.По словам главы области, ночью с помощью средств радиоэлектронной борьбы были перехвачены и уничтожены два беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших.В настоящее время специалисты выясняют последствия на земле.Напомним, что ранее в ходе атаки дронов в одном из домов в селе Несветай Мясниковского района были выбиты стекла. Пострадавших среди жителей не оказалось.