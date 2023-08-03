В Ростове снова объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

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В Ростове-на-Дону продлили штормовое предупреждение о пожароопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в четверг достигнет +30 градусов, а на следующий день столбики термометров поднимутся до +34 градусов.Чрезвычайная пожароопасность 5-го класса опасности ожидается местами в северо-восточных (Белокалитвинский) и юго-восточных (Орловский, Зимовниковский, Дубовский) районах. Кроме того, пожароопасность 4-го класса ожидается в южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский), местами в центральных (Семикаракорский, Багаевский, Весёловский, Мартыновский, Константиновский, Усть-Донецкий) и юго-восточных (Заветинский, Ремонтненский) районах.Опасный период ожидается в течение суток 3 и 4 августа. В эти дни местным жителям следует аккуратнее обращаться с огнем. Необходимо следить за горючими источниками на открытом воздухе. Важно убирать в лесах костры и мангалы, следить, чтобы огонь не перекинулся на сухую траву.