Жителей Ростовской области предупредили о пожароопасности пятого класса
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. О пожароопасности пятого класса с 31 июля по 3 августа сообщили донские синоптики.
В эти дни прогнозируют температуру до +41 градуса. Чрезвычайную пожароопасность объявили в северо-западных и северо-восточных районах региона. Исключением станут Кашарский, Тарасовский, Миллеровский, а также Боковский, Советский и Белокалитвинский.
В Ростове-на-Дону сохранится пожароопасность четвертого класса. Аналогичная ситуация - в Шолоховском, Верхнедонском районах и местами в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Приазовье.