Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жителей Ростовской области предупредили о пожароопасности пятого класса

Жителей Ростовской области предупредили о пожароопасности пятого класса
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. О пожароопасности пятого класса с 31 июля по 3 августа сообщили донские синоптики.

В эти дни прогнозируют температуру до +41 градуса. Чрезвычайную пожароопасность объявили в северо-западных и северо-восточных районах региона. Исключением станут Кашарский, Тарасовский, Миллеровский, а также Боковский, Советский и Белокалитвинский.

В Ростове-на-Дону сохранится пожароопасность четвертого класса. Аналогичная ситуация - в Шолоховском, Верхнедонском районах и местами в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Приазовье.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.