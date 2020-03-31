В Ростовской области временно запретили работу букмекерских контор и тотализаторов



В Ростовской области расширили список предприятий, деятельность которых будет временно приостановлена. Об этом говорится в распоряжении губернатора, дополненном 1 апреля. Такие меры связаны с пандемией коронавируса.



Ранее на неопределённый период запретили деятельность всех типов организаций общественного питания (кроме тех, кто продаёт еду на вынос), салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, спортклубов, бань, саун, фитнес-центров, соляриев, библиотек и гостиниц. Также на время прекратили работу все объекты розничной торговли, кроме продовольственных магазинов, аптек и мест, где можно приобрести товары первой необходимости.



Теперь же под запрет попали пункты приёма ставок, букмекерские конторы, тотализаторы и коллекторские агентсва.



Напомним, с 31 марта в Ростовской области действует режим самоизоляции. Дончане могут покинуть дом только для похода в магазин, аптеку или к месту работы, если их предприятие продолжает функционировать.