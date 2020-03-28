Полная изоляция: жителям Ростовской области из-за коронавируса запретили выходить из дома



С ноля часов 31 марта всем жителям Ростовской области, вне зависимости от возраста, запрещается покидать свои дома. Такое распоряжение накануне вечером подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Согласно документу допускается выходить из дома только в нескольких случаях.

«Так, к примеру, граждане могут выходить за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор, выгуливать домашних животных, но в радиусе, не превышающем 100 метров от жилья, - говорится в распоряжении. - Запрет покидать дом не распространяется на случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и здоровью».



Кроме того, выходить на улицу могут дончане, работающие на предприятиях, деятельность которых не была приостановлена.



Напомним, аналогичные меры изоляции были предприняты в Москве с 30 марта.