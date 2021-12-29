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На Дону ищут пропавшую дезориентированную пенсионерку

На Дону ищут пропавшую дезориентированную пенсионерку

В донском регионе ищут пропавшую 81-летнюю дезориентированную пенсионерку. Ориентировку на поиск Любови Фирстовой разместили волонтеры в социальных сетях.

Женщина живет в городе Гуково. 4 января примерно в обед она вышла из собственного дома и не вернулась. На поиски пенсионерки отправились волонтеры поисковых отрядов. Родные продолжают надеяться, что в скором времени Любовь вернется домой. Пропавшая не ориентируется в пространстве и нуждается в помощи медиков.

У женщины рост - 160 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы и каре-зеленые глаза. В день пропажи была одета в сине-зеленый пуховик, голубой халат и бордовый платок, обута в синие сапоги на белой подошве.

Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении женщины, просим вас сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг
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