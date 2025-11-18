Новости
В Ростовской области ищут без вести пропавшего 42-летнего жителя Воронежа

В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести жителя Воронежской области. Информации о местонахождении 42-летнего Николая Лопыко нет с 14 ноября.

Мужчина вышел из дома и перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. Предположительно, Николай собирался в Ростовскую область.

Мужчина ростом 180 сантиметров и нормального телосложения. У него волосы русые и глаза серого цвета. В тот день он надел зеленую куртку, темные спортивные штаны и обул бежевые кроссовки.

Если вам известно, где может пропадать мужчина, позвоните в службу 112.
Фото: Лиза Алерт
