В Ростовской области ищут без вести пропавшего 42-летнего жителя Воронежа

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести жителя Воронежской области. Информации о местонахождении 42-летнего Николая Лопыко нет с 14 ноября.Мужчина вышел из дома и перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. Предположительно, Николай собирался в Ростовскую область.Мужчина ростом 180 сантиметров и нормального телосложения. У него волосы русые и глаза серого цвета. В тот день он надел зеленую куртку, темные спортивные штаны и обул бежевые кроссовки.Если вам известно, где может пропадать мужчина, позвоните в службу 112.