В Ростовской области ищут без вести пропавшего 42-летнего жителя Воронежа
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести жителя Воронежской области. Информации о местонахождении 42-летнего Николая Лопыко нет с 14 ноября.
Мужчина вышел из дома и перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. Предположительно, Николай собирался в Ростовскую область.
Мужчина ростом 180 сантиметров и нормального телосложения. У него волосы русые и глаза серого цвета. В тот день он надел зеленую куртку, темные спортивные штаны и обул бежевые кроссовки.
Если вам известно, где может пропадать мужчина, позвоните в службу 112.