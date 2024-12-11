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Пропавшего жителя Воронежа разыскивают в Ростовской области

Пропавшего жителя Воронежа разыскивают в Ростовской области

В Ростовской области ищут пропавшего без вести жителя Воронежа. Семен Солодовников перестал выходить на связь с близкими 3 ноября.

Семен родом из Воронежской области. В ноябре 40-летний мужчина отправился по делам в Ростовскую область. Он всегда был на связи с близкими, однако после 3 ноября мужчина перестал отвечать на сообщения и звонки. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к добровольцам.

Мужчина ростом примерно 176 сантиметров, худощавого телосложения.

Семен был одет в темно-зеленую футболку, черные вельветовые брюки и черные кроссовки.

Если вам известна любая информация о местонахождении Семена Солодовникова сообщите в ближайшее отделение полиции или позвоните по номеру телефона 8 (800) 700-54-52.

Фото: ЛизаАлерт
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