Пропавшего жителя Воронежа разыскивают в Ростовской области

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В Ростовской области ищут пропавшего без вести жителя Воронежа. Семен Солодовников перестал выходить на связь с близкими 3 ноября.Семен родом из Воронежской области. В ноябре 40-летний мужчина отправился по делам в Ростовскую область. Он всегда был на связи с близкими, однако после 3 ноября мужчина перестал отвечать на сообщения и звонки. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к добровольцам.Мужчина ростом примерно 176 сантиметров, худощавого телосложения.Семен был одет в темно-зеленую футболку, черные вельветовые брюки и черные кроссовки.Если вам известна любая информация о местонахождении Семена Солодовникова сообщите в ближайшее отделение полиции или позвоните по номеру телефона 8 (800) 700-54-52.