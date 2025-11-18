На Шолохова в Ростове образовалась двухкилометровая пробка из-за упавшего на дорогу дерева

Фото: Donday

Проспект Шолохова в Первомайском районе Ростова парализовала пробка длиной около двух километров. Причиной стало дерево, упавшее на дорогу 18 ноября около 10:00. По словам очевидцев, ствол придавил автомобиль. Согласно информации Donday, на месте находится Mercedes-Benz с погнутым капотом — вероятно, это и есть пострадавшая машина.Три ряда авто выстроились от парка Авиаторов до автобусной остановки «Заводская». В данный момент дерево объезжают по правой обочине, так как с левой стороны высокий бордюр.