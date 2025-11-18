Фото: Дондей

Атаку трех дронов отразили над Ростовской областью. Информацию предоставили в Минобороны России.Дежурные средства ПВО перехватывали беспилотники на протяжении ночи 18 ноября.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА сбили в Чертковском районе. К счастью, никто из людей не пострадал. Однако информация о последствиях на земле уточняется.Всего над страной был уничтожен 31 дрон. Больше всего летательных аппаратов сбили над Воронежской областью. Там зафиксировали 10 БПЛА.