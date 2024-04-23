В Ростове разыскивают пропавшего без вести 44-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону ищут пропавшего без вести 44-летнего мужчину. Информации о местонахождении Ивана Шарифулина нет с 22 апреля.Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и никому не сообщил. Он перестал отвечать на звонки и сообщения близких, тогда родственники забили тревогу и обратились в полицию за помощью. Затем к поискам подключили волонтеров.Иван ростом 183 сантиметра и среднего телосложения. У него короткие русые, с сединой, волосы и зеленые глаза. Предположительно, в день исчезновения мужчина надел коричневую кожаную куртку, синюю толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны, обул сланцы. С собой он взял спортивную сумку.Если вы знаете, где может находиться Иван, сообщите по телефонам: 8 (800) 550-10-54 или 112.