Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области автовладельцев предупредили о дожде на трассе М-4

В Ростовской области автовладельцев предупредили о дожде на трассе М-4
В Ростовской области автовладельцев предупредили о дожде на автодороге М-4 «Дон». Об этом информирует «Автодор».

По данным метеорологов, непогода ожидается 18 ноября. Осадки также пройдут на трассе в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях.

Мокрая дорога делает сцепление колес с асфальтом хуже. При таких условиях водители могут легко потерять контроль над управлением транспортом. Из-за этого увеличивается риск возникновения дорожных аварий. Автовладельцам следует избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.