В Ростовской области автовладельцев предупредили о дожде на трассе М-4

Фото: Дондей

В Ростовской области автовладельцев предупредили о дожде на автодороге М-4 «Дон». Об этом информирует «Автодор».По данным метеорологов, непогода ожидается 18 ноября. Осадки также пройдут на трассе в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях.Мокрая дорога делает сцепление колес с асфальтом хуже. При таких условиях водители могут легко потерять контроль над управлением транспортом. Из-за этого увеличивается риск возникновения дорожных аварий. Автовладельцам следует избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.