В Ростовской области отразили атаку БПЛА в Чертковском районе

В Ростовской области отразили атаку БПЛА в Чертковском районе. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

Дежурные средства ПВО перехватывали и уничтожали дроны ночью 18 ноября.

- Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, - добавил губернатор.
Фото: Дондей
