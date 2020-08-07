В Ростовской области группа губернаторского контроля проверила три социальных объекта

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области группа губернаторского контроля провела работу на трех социальных объектах. Под руководством заместителя главы региона Михаила Корнеева оценивалось качество работ и соответствие графикам, выяснялось мнение жителей.Первой точкой посещения стал недавно отремонтированный Дом культуры в хуторе Волошино. Здесь уже привели в порядок потолки и стены, заменили напольное покрытие, дверные блоки, светильники, электропроводку, водопровод, канализацию, радиаторы и трубы отопления, обновили сантехнику. Также был отремонтирован фасад, козырьки, цоколь, отмостки, наружные коммуникации и ступени. В настоящее время здание полностью готово к работе. Возобновление деятельности учреждения ждет 771 житель Волошино. Уже скоро откроются группа для малышей, не посещающих детские сады, шесть кружков художественной самодеятельности и библиотека. Еще немного - и оркестр народных инструментов начнет проводить свои репетиции.Группа губернаторского контроля проверила работу школы в слободе Аграфеновка. В данном учреждении обучается 121 ребенок, в том числе из села Плато-Ивановка и хутора Золотаревка. Подрядчик заключил контракт еще в марте и был обязан заменить канализацию, электропроводку, пол, вентиляцию, санузлы и душевые комнаты в спортзале. Однако проводить капитальный ремонт он не стал, что привело его в реестр недобросовестных поставщиков. Администрация района и руководители школы ждут результата нового аукциона, который пройдет 12 августа. До завершения ремонтных работ уроки физкультуры с детьми будут проводить на свежем воздухе.Последним объектом проверки стало новое модульное здание детской поликлиники в Родионово-Несветайской слободе. Здесь ситуация противоположная той, что сложилась в Аграфеновке. Медучреждение возвели за два месяца. Его построили по поручению главы донского региона, побывавшего в райцентре осенью 2019 года. Оснащение и установка больницы завершены 3 августа, и сейчас идет этап оформления документов. Начать прием пациентов планируется с 3 сентября.Медицинские услуги предоставят кабинеты лечебной физкультуры и массажа, прививочные и процедурные, паллиативной, а также неотложной помощи. Прием будут вести четыре педиатра и пять профильных специалистов. Всего на постройку и оснащение здания из областного бюджета было выделено 52,4 миллиона рублей.