Капитальный ремонт двух отделений ЦРБ Зимовниковского района завершат досрочно

Группа «Губернаторского контроля» во главе с первым заместителем главы администрации Ростовской области Игорем Гуськовым побывала в Зимовниковском и Дубовском районах. 7 августа по поручению губернатора Василия Голубева группе предстояло проверить ход работ по капитальному ремонту отделений хирургии и реанимации Зимовниковской ЦРБ и реконструкцию водоводных сетей в хуторе Глубоком. Эти объекты возводят в рамках специальной региональной программы «Инициативное бюджетирование».- Такие выезды необходимы для получения полной информации и наглядного понимания того, как ремонтируют, строят и эксплуатируют объекты в рамках национальных и региональных проектов, насколько довольны жители районов, городов и отдаленных хуторов результатами этой работы. Наши цель и задача – вовремя выявить и исправить возможные проблемы, - заявил Игорь Гуськов.Первый замглавы администрации Ростовской области особо подчеркнул, что национальные и региональные проекты в Зимовниковском и Дубовском районах реализуют своевременно и в полном объеме.К примеру, капитальный ремонт хирургического и реанимационного отделений Зимовниковской ЦРБ идет с существенным опережением графика. По плану эти объекты должны начать работу в 2022 году. Однако первых пациентов отремонтированные отделения примут уже в конце 2020 года.В Зимовниках же в ближайшее время заработает детский сад «Семицветик» на 80 малышей. Дошкольное учреждение с прекрасными светлыми помещениями, безопасной игровой площадкой имеет удобное расположение.Заместитель губернатора Игорь Гуськов побывал в дубовском районном Доме культуры. Здесь в рамках программы «Инициативного бюджетирования» полностью заменили окна и приобрели новые кресла в зрительный зал. Во время осмотра Игорь Гуськов дал поручение заменить двери в фойе до 10 сентября.Группа губернаторского контроля посетила сквер «Парад планет», центральный мемориал воинам, павшим в Великой Отечественной войне, музей боевой славы в «Центре детского творчества» и объект дорожной сети.- В целом впечатление положительное. По результатам проверки есть потенциально проблемные точки, по которым следует усилить контроль со стороны местных властей, - отметил Игорь Гуськов.Первый замгубернатора попросил ускорить темпы работ по реконструкции водопроводных сетей в хуторе Глубоком, чтобы сдать объект до конца 2020 года. Властям Дубовского района также поручено ускорить работы по открытию музея боевой славы в районном центре.- Ситуация не критическая и может быть исправлена и доведена до логического завершения в скором времени. Мы готовы оказать органам местного самоуправления необходимую помощь и поддержку, - отметил руководитель группы контроля.Группы губернаторского контроля еженедельно выезжают в территории области, чтобы контролировать ход реализации важнейших социальных, инфраструктурных и экономических проектов.